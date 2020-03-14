شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور آخر 3 مصابين في حادث «قطار إمبابة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء السبت، بزيارة معهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر 3 مصابين في حادث تصادم قطارين في إمبابة.

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كان في استقبال وزير النقل الدكتور حازم الفيل، مدير معهد ناصر، حيث قام الوزير بزيارة المصابين واطمأن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعلى استقرار حالتهم الصحية، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

ووقع حادث تصادم مقدمة قطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، مساء الخميس، في منطقة برج النجيلي بإمبابة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وتلقت الحالات المصابة العلاج اللازم، وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها، ولم يتبق سوى 3 حالات في معهد ناصر.

وزير النقل يزور مصابين حادث تصادم قطاري أسوان - سوهاج

وزير النقل يزور مصابين حادث تصادم قطاري أسوان - سوهاج