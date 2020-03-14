شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يوضح.. هل تُدمج المناهج التعليمية بعد قرار تعليق الدراسة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبحث قرار دمج المناهج أو اختصارها حال تمديد فترة تعليق الدراسة لمدة شهر، بعد قرار رئيس الجمهورية تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس الجاري.

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أضاف المتحدث في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، السبت، أنه سيتم إصدار تعليمات خلال 48 ساعة بشأن المعلمين وهل سيشملهم قرار تعليق الدراسة، وذلك وفقا لدراسة سيعلنها وزير التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه حال تأجيل الدراسة لمدة شهر سيتم تمديد العملية التعليمية لمدة شهر في الإجازة الصيفية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية لكل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق، تشن الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، بعد قرار تعليق الدراسة، في إطار خطة الدولة لتقليل اماكن التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.