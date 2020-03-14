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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية في واشنطن تنظم وقفة أمام البيت الأبيض بسبب سد النهضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتنظيم وقفة أمام البيت الأبيض، الأحد، لتوجيه الشكر للإدارة الامريكية والبنك الدولي على دعمهما لحق مصر في مياه النيل والوصول لاتفاق شامل مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأكد أبناء الجالية المصرية في تصريحات صحفية، السبت، أن الوقفة تقديرًا للإدارة الامريكية والبنك الدولي على مطالبتهما باستمرار الجهود مع أثيوبيا والسودان للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل والتنمية المستدامة في البلدين.
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