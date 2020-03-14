شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة «الأسواني»: توفير مسكن لمُسن يقطن في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «أصل الحكاية مع هشام إبراهيم»، المُذاع عبر فضائية «المحور»، مقطع فيديو لمسن يقطن في الشارع وكان يرفض مغادرة موقعه خلال موجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد؛ خلال اليومين السابقين؛ ولكن بعد عدة محاولات وافق المسن على مغادرة الشارع والركوب معهم.

وفي استجابة سريعة لبرنامج «أصل الحكاية مع هشام إبراهيم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أجرت مؤسسة أحمد الأسواني للمساعدات والتنمية، مداخلة هاتفية بالبرنامج، مساء اليوم السبت، ووفرت مسكنًا مُجهزًا بجميع الأشياء التي يحتاجها هذا الرجل المسن؛ كما وعدت بتخصيص مبلغ شهري للرجل المسن لتلبية احتياجاته ومتطلباته.

وقال أحمد الأسواني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأسواني، إنهم على استعداد تام لمساعدة أي حالة إنسانية وتقديم كافة سبل الدعم لها، مشيرا إلى أنهم يتابعون الفقرات الإنسانية في جميع البرامج للوصول إلى كل الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم ومساعدة