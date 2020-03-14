شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السيسي وجه الحكومة بحصر خسائر السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحصر حجم الخسائر والأماكن المتضررة من موجة الطقس السيء.

أضاف «مدبولى»، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن حجم الأمطار التي شهدتها مصر بلغ نصف مليار متر مكعب.