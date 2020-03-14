شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة سيدة بـ«كورونا».. تطهير المستشفى وأماكن التجمعات في بلقاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية توجه فريق من إدارة الطب الوقائي وإدارة الطب العلاجي والأمراض المتوطنة بالمديرية إلى مركز بلقاس للإشراف على عملية تطهير أماكن التجمعات (البنك الزراعي- الضرائب العقارية- مجلس المدينة- مجمع المحاكم- مستشفى بلقاس المركزي)، وذلك بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة.

وذكر بيان للمديرية، السبت، أن سيارتين محملتين بالمستلزمات الطبية اللازمة وصلتا للمستشفى للتعامل مع الحالات (جاونات- ماسكات جراحية- ماسكات N95)، مشيرة إلى أن إدارة الأمراض المتوطنة شكّلت فرق مكافحة لتطهير المستشفى (الاستقبال- العناية- العمليات وباقي أدوار المستشفى)، وجارى تطهير جميع المدارس وأماكن التجمعات والأسواق.

يذكر أن مركز بلقاس في الدقهلية سجل حالة وفاة وإصابتين بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأيام الماضية.

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية

تطهير مستشفيات وأماكن التجمعات ببلقاس في الدقهلية