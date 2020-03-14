شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تسجيل 7 إصابات بـ«كورونا» في المدارس حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل مصر بلغ 109 حالات حتى الآن، منهم 7 حالات بين طلاب المدارس.

أضاف «شوقي»، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن مصير المعلمين من قرار تعليق الدراسة سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى المدرسين سيتوجهون للمدارس لحين إعلامهم بالقرار، وجدول امتحانات الثانوية العامة الذي تم اعتماده اليوم ساري كما هو.

وفيما يتعلق بامتحانات النقل، قال «شوقي» إنه سيتم الإعلان عن موقفها خلال ساعات، موضحًا أنه سيتم إرسال ما هو مطلوب من المدرسين والإداريين لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.