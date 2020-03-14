شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عودة التيار بنسبة 98% للشروق.. وجارى إصلاح أعطال أكتوبر وزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء انتهت من إعادة التيار لمدينة الشروق بنسبة 98% و جارى الانتهاء من توصيل التيار لها بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة ، لافتا إلى أن معظم الانقطاعات تم حلها فيما عدا بعض المناطق.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء أمدت منطقة التجمع الخامس بوحدات الديزيل لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى إعادة التيار الكهربائي لعدد كبير من المواطنين بالتجمع.

وأشار حمزة، إلى أن منطقة الشيخ زايد و 6 اكتوبر مازال يوجد بها نسبة انقطاعات كبيرة ، لافتا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم حاليا بإصلاح الأعطال للوحات التوزيع التى تعرضت للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيتم إمداد المناطق المفصول عنها التيار الكهربائي بوحدات الديزيل.

وقال حمزة أن هناك تحسن ملحوظ فى ارتفاع الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء مقارنة بيوم الخميس الماضى، لافتا إلى أن أقصى حمل بلغ يوم الخميس 16 الف ميجا وات وبلغ امس الجمعة بلغت 18 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن اقصى حمل على الشبكة اليوم بلغ 21 الف ميجا وات.

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وكان الدكتور خالد الدستاوى ناءب رءيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد أن الوضع الحالي للشبكة في تحسن في معظم المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، موكدا أن معدل الانقطاعات بدا يقل بشكل كبير مقارنة باليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

أضاف الدستاوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن غرفة عمليات الشركة القابضة لكهرباء مصر و الغرف الفرعيه التابعة لشركات توزيع الكهرباء تتلقى شكاوى المواطنين و تقوم بالتواصل معهم لحين حل الشكاوى بعض المواطنين في بعض المناطق والمدن الجديدة.

و قال الدستاوى أن الأحمال اقتربت من معدلاتها الطبيعية خاصة بعد اعادة التيار الكهربائي لعدد كبير من المواطنين ، لافتا إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي للمناطق المفصول عنها بشكل تدريجي لضمان سلامة المواطنين و مهمات الكهرباء.