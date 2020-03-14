شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" تقصر مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه على الباحث واللجنة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة الازهر قصر مناقشة الرسائل الماجستير والدكتوراه على الباحث واللجنة العلمية فقط ،مؤكدة أن مناقشة الرسائل العلمية في المواعيد المحددة لها وفقا لكل كلية.

وأهاب المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بوسائل الإعلام تحرى الدقة في نشر مايتعلق بجامعة الأزهر مؤكدا أن قرار تعليق الدراسة خاص بالطلاب فقط.

وأضاف بيان المركز الإعلامي للجامعة أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة سيعقد اجتماعا بالنواب والأمين العام صباح الغد لبيان خطط الجامعة البديلة لتعليق الدراسة خلال الأسبوعين القادمين وإجراءات المناقشات العلمية داخل الكليات والعوامل الاحترازية التي ستتخذها الجامعة خلال الأيام القادمة.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غدا تم خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة .

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

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وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت ل109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.