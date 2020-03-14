شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أزمة السيول أكدت شفافية الحكومة.. وعلى المجتمع المدنى مساعدة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن مدينة السلام والنهضة، بتعامل الحكومة ووزرائها مع أزمة السيول والطقس السيئ الذى ضرب مصر على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين، مؤكدا أنه يجب تضافر جهود المجتمع المدنى مع الحكومة في الأزمات والكوارث.

وقال إسماعيل إنه فى ضوء الواجب الوطنى شارك فى مساعدة المواطنين المتضررين من الأمطار والطقس السيئ الذي ضرب مصر علي مدار اليومين الماضيين، حيث حرص على الاستعانة بكافة الإمكانيات المتوافرة في حي السلام والنهضة، وكذلك هيئة الصرف الصحي والطرق والكباري للعمل علي شفط المياه وإصلاح المنازل المتضررة، وكذلك إصلاح الطرق والشوارع التي أغلقتها المياه.

وأضاف أن ما قام به هو واجب وطني علي كل مسئول تجاه المواطنين، مضيفا أن الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها تعاملت بمنتهى المهنية والشفافية مع الأزمة ودفعت بكل إمكانياتها للتخفيف من حدتها رغم إن الأمطار وصلت الي حوالي نصف مليار متر مكعب، إلا أن تعامل الحكومة كان على مستوى الحدث في كافة القطاعات.

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