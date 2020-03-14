شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشارك فى التريند العالمى ويتلقى ترحيبا دوليا بعد قرار تأجيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس، وتخصيص 100 مليار جنيه وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، شارك السيسي في التريند العالمي، واحتل المركز السادس في قائمة الأكثر تغريداً وتداولاً.



قائمة تويتر العالمية

ورحب عدد كبير من المدونين بقرارات الرئيس من مختلف انحاء الوطن العربى، ليشارك فى التريند العالمى كأكثر الكلمات التى تم التدوين عليها الساعات الماضية للتعليق على القرارات التى تساهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى المستوى المحلى، تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى التريند، ليحتل المركز الأول فى القائمة الأكثر تداولاً وتغريداً داخل مصر، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، ليحظى بعشرات الالاف من التغريدات والتعليقات المرحبة بتلك القرارات.

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى :" شكرا على قرار وقف الدراسة فى الجامعات والمدارس وأرجو وقف أى سنتر دراسى برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".

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فيما غردت إنجى علاء، تعليقا على القرار: "ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء"، وقال الإعلامى رامى رضوان: "كل اللى كانوا منتظرين تعطيل الدراسة القرار صدر من رئيس الجمهورية".

فيما غرد عدد من مستخدمى ومرتادى موقع تويتر، مرحبين بقرار تعليق الدراسة، فقال أحدهم : السيسى ادخل الفرحة على قلوب المصريين"، وقال آخر :"نحب نوجه الشكر لرجل الدولة الأول ورجل المهام الصعبة لاستجابته السريعة لمطالبنا وخوفه وتقديره لصحة الطلاب وتحيا مصر 3 مرات ويحيا الرئيس السيسى دائماً وأبداً".