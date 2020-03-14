شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرقها بالسيول.. مراكز الشباب تستعد لاستقبال أهالى قرية الديسمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة، صرف إعانات لمتضرري قرية الديسمى بالصف، ومساعدات غذائية للأهالى، مع فتح مراكز الشباب وتجهزيها بمدينة الصف لاستقبال ضحايا السيول، التى أغرقت القرية بسبب الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة عليها.

وأعلنت أجهزة محافظة الجيزة، أنه جارى حصر الأهالى المتضررين، مع صرف أغطية ومساعدات، حيث تم توصيل 1000 بطانية و600 مرتبة وسيارات محملة بالمواد الغذائية، كما تواصل الجهود لشفط المياه من القرية لإعادة إعمارها مرة أخرى.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم صرف مساعدات مالية للمتضررين، وذلك بعد حصرهم .

وأغرقت السيول القرية بالكامل، حيث تقع القرية بالقرب من مخرى السيل بالمنطقة، بالقرل من طريق الكريمات، ولها ظهير صحراوى مما عرضها لكميات من المياه كبيرة جداً أغرقت كل شئ.

وتم إنقاذ الأهالى بواسطة المراكب، بمساعدة أهالى القري المجاورة، حيث تنقسم القرية إلى ثلاث أجزاء، والجزء الأكثر تضرر هو القريب من الصحراء، كما تم إجلاء جميع أهالى القرية واستقبالهم في القرى المجاورة.

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وأكد أحد أهالى القرية، أن كل شئ غرق في السيول، وأن الماشية نفقت وكل الأمتعة والمتعلقات اغرقت بالكامل.

وأكدت المحافظة، أنها تدخلت لإجلاء السكان وجارى محاولات لشفط المياه، مشيرا إلى أن أهالى القرى المجاورة تحركوا سريعا لإنقاذ الأهالى.

من جانبه، أكد المهندس خيرى مرسي، رئيس مركز ومدينة الصف، أنه بالتنسيق مع أجهزة المحافظة تمكنوا من إنقاذ الأهالي، وتم إجلائهم بالكامل، وبالتنسيق مع التضامن الإجتماعي تم صرف إعانات فورية وتوفير الطعام، كما تم فتح المدارس لاستقبال الأسر ولكنهم رفضوا، حيث أصر أهالى القرى المجاورة استضافتهم.

وأضاف مرسي، أنه حتى الآن لا يوجد ضحايا، وتمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع ما يقرب من 90% من المياه التي أغرقت القرية، مشيرا إلى أن جميع القيادات متواجدة في الصف منذ 3 أيام على رأسهم إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والأجهزة المعنية الأخرى.