شكرا لقرائتكم خبر عن حامى قلوب المصريين.. فرحة عارمة للطلاب بعد قرار السيسى بتأجيل الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بدءا من غدا الأحد، ردود أفعال إيجابية، كثيرة بين مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى على اختلافها، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

وظهر اسم السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، اليوم السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع، كما برز هاشتاجات أخرى متعلقة بتعليق الدراسة، أبرزها :"تأجيل الدراسة في مصر".



الطلاب

وأظهر طلاب مصر، من الفئات العمرية الصغيرة، ترحيبا كبيرا بالقرار، مؤكدين أنهم داعمين بشكل كبير لقرار الرئيس السيسى بتعليق الدراسة، فنشر أحدهم صورا لشباب صغيرين يمسكون الموبايلات بإياديهم، وبها صورة السيسى، وعلق عليها :"فرحة المصريين بقرار تأجيل الدراسة عالمية، القرار دا زود شعبية الريس على الأخر، الناس مبسوطة فعلا"، وتداولوا صورة للرئيس، تحت اسم "شهادة ميلاد بطل"، الاسم نور عينينا، المهنة حامى قلوب المصريين، فصيلة الدم عسل نحل وشهد مكرر".



شباب يعبرون عن فرحتهم بتأجيل الدراسة



تعليقات الطلاب

وفى سياق متصل، رحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى :" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات و المدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده .. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده"، فيما قال الفنان الشاب أحمد صلاح حسنى:"شكرًا على قرار تعليق التعليم المهم أحنا كمان في بيوتنا ومع الأقارب والأصدقاء أن نتعامل بوعي صحي.. ولادنا مستقبلنا".

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أحمد صلاح حسنى

فيما غردت إنجى علاء، تعليقا على القرار:"ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء"، وقال الإعلامى رامى رضوان:" كل اللي كانوا منتظرين تعطيل الدراسة القرار صدر من رئيس الجمهورية".

فيما غرد عدد من مستخدمى ومرتادى موقع تويتر، مرحبين بقرار تعليق الدراسة، فقال أحدهم: السيسي ادخل الفرحة على قلوب المصريين"، وقال آخر:"نحب نوجه الشكر لرجل الدولة الأول ورجل المهام الصعبة لاستجابته السريعة لمطالبنا وخوفه وتقديره لصحة الطلاب وتحيا مصر 3 مرات ويحيا الرئيس السيسي دائماً وأبداً".

فيما غرد مدون آخر :"السيسي محب البلد و عارف قد ايه خطورة الوباء دا"، وغرد آخر:"القرار دا مهم جدا في التوقيت دا عشان نمنع تفشى فيروس كورونا، وربنا يحافظ على ولادنا".

فيما قال مدون آخر:" أنا فرحان بالخبر تأجيل الدراسة مع أني مخلص تعليم"، وغرد آخر :"قرار مهم فى توقيت مهم لمواجهة فيروس كورونا".