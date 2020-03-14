شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأرصاد: استقرار الطقس الفترة المقبلة وفصل الربيع سيشهد أعلى درجات للحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأحوال الجوية حتى نهاية فصل الشتاء، ووجهة لقائدي السيارات بتوخى الحذر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شاهين خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، 20 مارس سيوافق نهاية فصل الشتاء ،خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال فصل الربيع تسجل مصر أعلى درجات للحرارة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه حتى يوم 21 مارس سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، إضافة إلى تواجد الشبورة المائية على الطرق الزراعية المسطحات المائية، مضيفا ان فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس الجاري يوصف بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

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وحذر شاهين من ظهور شبورة مائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تكون كثيفة على الطرق الزراعية وعلى مداخل ومخارج القاهرة والمسطحات المائية ومدن القناة وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحا الأمر الذي يقل معه مستوى الرؤية الأفقية ولذلك يجب أن يحذر قائدي السيارات في تلك الفترة.

وكشف محمود أن مصر تسجل أعلى درجات حرارة في السنة خلال فصل الربيع، وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.