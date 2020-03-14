شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة يعلن استخدام موقع الكلية للإعلان عن المقررات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، البدء فى التعليم عن بعد باستخدام النظم المخصصة لذلك من خلال كود المقررات على موقع الكلية وGoogle Classroom وسوف يتم عمل ارشادات مفصلة وذلك في أقرب وقت.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، فى منشور له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إنه تم تطوير طريقة تمكن القائم على تدريس كل مقرر التواصل مع طلاب المقرر.

وأوضح عميد كلية الهندسة، أنه عندما يدخل عضو هيئة التدريس على حسابه الذى يسجل عليه الغياب ويرفع الدرجات سيجد أيقونة جديدة باسم التواصل مع الطلاب، كما يمكن الدخول وكتابه رسالة أو عدة رسائل للتواصل مع طلاب المقرر الذي يقوم بتدريسهم.

واستطرد الدكتور حسام عبد الفتاح، أن يمكن للقائم علي التدريس أيضا إضافة لينك لملف على Google drive أو YouTube،كما وضحنا لعضو هيئه التدريس كيف يمكنه خلق جوجول classroom.

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وأشار عميد كلية الهندسة، إلى أنه الطالب سيظهر له نفس الايقونه ويمكنه الدخول والاطلاع علي ما ورد له من أعضاء هيئة التدريس في مختلف المقررات، ويمكنه الانضمام لل Google classroom الذي أنشأه عضو هيئة التدريس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من غدا الأحد 15 مارس.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن إن الجامعة تقدمت فى تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، واحتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف QS الإنجليزى للتخصصات، حيث ظهرت فى الفئة من 101-150 متقدمة 50 مركز عن العام الماضى وبنسبة تقدم 33%، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتواكب الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، وأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات.