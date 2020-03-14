فيديو .. كورونا يضع أمريكا تحت رحمة الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة استباقية جديدة لمحاصرة الفيروس ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في كامل الولايات ولكن السؤال ما معني هذا؟ سبق وأن تم إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات منها عام 2009 علي يد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للحد من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير وفي عام 2001 أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر والآن يعلنها ترامب للحد من كورونا مما يعني حزمة من الإجراءات. Advertisements على رأسها السماح لإدارة ترامب الفيدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية لمكافحة الفيروس. مما يعني التخفيف من أعباء التأمين الصحي وبناء مستشفيات جديدة ودعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

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