شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: القبض على عدد من مروجى الشائعات بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوزارة نستقبل شائعات لا حصر لها، على فيروس كورونا، وتم تفعيل القوانين لمروجى الشائعات وتصل العقوبة للحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه، مؤكدا أن وزارة الداخلية القت القبض على بعض الحالات، والنيابة تتخذ الإجراءات ضدهم وعند ثبوت التهم سيتم إحالتهم إلى محاكمة عاجلة طبقا للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن حركة السياحة العالمية انخفضت بسبب كورونا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خصص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا في مصر، ومنها أموال تتعلق بإجراءات أخرى تتعلق بالاقتصاد، وكذلك سيتضمن التعامل مع الوضع التي فرضته كورونا على الاقتصاد المصرى.

Advertisements

وتابع متحدث الوزراء، أن هناك مصانع كثيرة في مصر بدأت تواجه مشكلات في الحصول على الموارد بسبب أن الصين لم تصدر أي مواد خام للدولة، مؤكدا أنه لم يتم إنتاج علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وخطورة هذا المرض في الانتشار، وقدم دعوى للشعب المصرى، اتخاذ جميع الإجراءات التي تم تطبيقها في مسألة النظافة المستمرة، وارتداء الكمامات للأشخاص المصابين بالأنفلونزا، وفي حالة الإصابة العادية لابد من الامتناع عن الذهاب للعمل والعرض على الطبيب، وأخذ إجازة مرضية حتى تتمثل للشفاء.