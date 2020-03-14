شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات فى فرنسا بسبب فيروس كورونا إلى 91 والإصابات إلى 4499 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا القاتل فى فرنسا وصلت إلى 91 حالة، وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 4499 حالة حتى الآن.

وكانت قد اجتمعت الحكومة الفرنسية لبحث خطوات رسمية وعملية تحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ويسبق هذا الاجتماع الحكومي الخطاب المنتظر للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يصرح خلاله بتدابير جديدة حول هذه الأزمة الصحية.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيروس كورونا "أخطر أزمة صحية" تواجهها بلاده منذ قرن. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في يوم سجلت فيه فرنسا 13 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال ماكرون إنه، خلال الأسابيع الماضية، أضر كورونا بعدة آلاف من مواطنينا، كما أثر على جميع القارات، وضرب جميع البلدان الأوروبية. وأضاف أن هذا الفيروس هو "أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن".