شكرا لقرائتكم خبر عن التعلم العالى: الدراسة الجامعية مستمرة إلكترونيًا.. والتعليق لا يعنى إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد، لا يعني أنها إجازة للطلاب، والمحاضرات ستستمر للطلاب بالشكل الإلكتروني وكافة الجامعات المصرية ستبدأ من الغد تنفيذ الخطة "ب"، والتي تتضمن وقف الدراسة المنتظمة فى التجمعات الكبيرة، مع استمرار الدراسة بشكل إلكتروني من خلال تقديم المحاضرات لكافة التخصصات إلكترونيًا.

وأضاف متحدث الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن التعطيل إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن الدراسة ستستمر بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن وحدات الدعم الإلكتروني في كل الجامعات تقدم الدعم لأعضاء هيئة التدريس بتقديم محاضراتهم إلكترونيًا.

وذكر أن وحدات الدعم قدمت التيسيرات على عدة المستويات، موضحًا أن المستويات تشمل الموقع الإلكتروني للجامعة، والمواقع الإلكترونية للكليات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرًا أن المادة العلمية للطلاب ستقدم خلال الأسبوعين.

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وأوضح أن الطلاب سيحصلون على إجازة، ولكن رؤساء الجامعات مطالبين بإعادة النظر في جداول حضور أعضاء هيئة الدارسين والعاملين بالجامعات، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مضيفًا أن إعادة النظر لتحقيق غرضين، أولهما تقليل الكثافات العددية، والثانى تمكين أعضاء هيئة التدريس من أداء المحاضرات إلكترونيًا، عبر فرق الدعم الإلكتروني الموجودة في الجامعات.

وتابع وزير التعليم العالى، أن الوزارة مطالبة، خلال مدة تعليق الدراسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بتعقيم وتطهير كل الجامعات والمعاهد على أعلى مستوى، فضلًا عن إعادة تأهيل أي منشآت متضررة بفعل الأمطار، وتتضمن المدن الجامعية.