شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يشيد بقرار السيسي بتعليق الدراسة: «حماية لحياة أبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من الأحد المقبل.
وقالت «أحمد» في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن «قرار الرئيس السيسي يصب في مصلحة وحياة أبنائنا الطلاب وحفاظًا عليهم وخوفًا وتحسبًا من انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميًا»، معربة عن شكرها لـ«الرئيس السيسي على قراره الذي اتخذه في الوقت المناسب».
وطالبت «أحمد» وزارة التربية والتعليم بإعداد خطتها حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن بعد قرار تعليق الدراسة وكيف سيتم التعامل مع الطلاب والمناهج والامتحانات عقب استئناف الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمهات مصر» يشيد بقرار السيسي بتعليق الدراسة: «حماية لحياة أبنائنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.