شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يشيد بقرار السيسي بتعليق الدراسة: «حماية لحياة أبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من الأحد المقبل.

وقالت «أحمد» في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن «قرار الرئيس السيسي يصب في مصلحة وحياة أبنائنا الطلاب وحفاظًا عليهم وخوفًا وتحسبًا من انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميًا»، معربة عن شكرها لـ«الرئيس السيسي على قراره الذي اتخذه في الوقت المناسب».

وطالبت «أحمد» وزارة التربية والتعليم بإعداد خطتها حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن بعد قرار تعليق الدراسة وكيف سيتم التعامل مع الطلاب والمناهج والامتحانات عقب استئناف الدراسة.