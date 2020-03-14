شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيس «الجمارك» إلى ميناء دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، صباح السبت، بجولة تفقدية في ميناء دمياط.

وبدأت الجولة بزيارة ساحات الكشف ومقر المركز اللوجستي الجديد الذي تم تخصيصه لتشغيل وتطبيق منظومة العمل بالنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية حيث تابع الإنشاءات الجديدة للوقوف على موعد تسليم المبنى للجمارك والشركة المختصة بالعمل.

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كما وجه العاملين بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وضرورة تفعيل المسار الأخضر ومنح المزايا المقررة للشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد من حيث أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتخفيض المستندات المطلوبة من الجميع وعدم المطالبة بنموذج 4 الورقى أو إيصال المصاريف الإدارية طالما تم إرساله إلكترونيا عن طريق البنوك .

كما تفقد أماكن اللجان الجمركية الثلاثية المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء تفعيلا لدور هذه اللجان طبقا لقرار معالى رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بالقيام بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

كما التقى السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك القيادات الجمركية وبعض الزملاء العاملين بجمارك دمياط وتوجه لهم بالشكر ولجميع رجال الجمارك الشرفاء الأوفياء العاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ لالتزامهم وتحملهم الأمانة والمسئولية مواصلين العمل ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات ورغم جميع الظروف في ظل الأحوال الجوية السيئة، مشيرًا إلى أن رجال الجمارك يضربون دائما المثل الرائع والعظيم في الحب والانتماء والتضحية والفداء والوطنية والإخلاص وإنكار الذات من أجل مصلحة هذا الوطن ويثبتون أنهم مازالوا وسيظلون أوفياء لتراب مصر ويقوموا بدورهم وواجباتهم الوطنية لحماية أبناء وحدود ومنافذ الوطن من كل الأخطار والممارسات التي تحيط به ورغم كل الظروف والأحداث.