شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: استمرار «الطوارئ» لمواجهة تداعيات العواصف والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، السبت، اجتماعاً موسعاً شمل عدداً من قيادات الوزارة في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمتابعة الاجراءات والموقف الحالي لشبكات الري والصرف والمحطات ومخرات السيول ومنشئات الحماية من السيول التابعة للوزارة، ومناقشة الاستفادة القصوى من مياه السيول.

ووجه وزير الرى خلال اجتماعاته المستمرة قيادات الوزارة بضرورة استمرار حالة الطوارئ واستنفار جميع أجهزة الوزارة لمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد، والتي امتدت من الساحل الشمالي الغربي مرورا بمحافظات الوجه البحري وسيناء والبحر الاحمر وعدد من محافظات الصعيد،

يأتي ذلك بينما قامت وزارة الموارد المائية والري من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وغرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة تداعيات الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة، تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية وصلت في بعضها الي40 مم.

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وأكد عبدالعاطي ان قدرة الوزارة وجاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات تطرأ في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة بكافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم السبت.

وأشاد الوزير في نهاية الاجتماع بالدور الذي قام به كافة العاملون بالوزارة والمستمر حتي اللحظة والمتواجدين في كافة المواقع بطول محافظات الجمهورية وعرضها خلال فترات عدم الاستقرار المناخية وبعدها على ما بذلوه ويبذلوه من جهد ملموس لإدارة الازمة الحالية والمتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة لتخطى كافة الصعوبات على ارض الواقع.

وأثني عبدالعاطي على التنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة على كافة المستويات وتعاون وتفهم المواطنين والاستجابة للقرارات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الازمة.

وأوضح الوزير ان هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة إدارة الأزمة المرتبطة بمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين السابقين لمتابعة الموقف أول بأول مع كافة أجهزة الوزارة على مستوي الجمهورية والتدخل اللحظي في أي موقف طارئ يستدعي التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتخفيف من اثار العواصف المطرية التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية، مع متابعة استمرارية رفع درجة الاستعداد والجهوزية القصوى لكافة الاجهزة المختصة بالوزارة واستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ.