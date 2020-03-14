شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من شبورة مائية صباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستشهد استقرارا حتى نهاية فصل الشتاء بحلول 20 مارس الجاري.

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أضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، السبت، أن فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس الجاري يوصف بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وحذر «شاهين» من ظهور شبورة مائية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد تكون كثيفة على الطرق الزراعية وعلى مداخل ومخارج القاهرة والمسطحات المائية ومدن القناة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحا، الأمر الذي يقل معه مستوى الرؤية الأفقية.

وكشف «شاهين» أن مصر تسجل أعلى درجات حرارة في السنة خلال فصل الربيع، وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.