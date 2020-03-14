شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تسويق إلكتروني: الشباب المصري يمتلك تطلعات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الحارثي، استشاري التسويق الإلكتروني، إن شركته بدأت مع عدد بسيط من الشباب كان لديهم حلم له علاقة بإتاحة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "الحارثي"، خلال لقائه مع الإعلامى حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن الشركة لديها إيمان بالفكرة والحلم وأن لديهم هدف سيصلون إليه، منوهًا بأن مصر بها بنك خبرات وشباب مبدع في شركات عالمية والجميع يشيد بالشباب المصري الذي يمتلك تطلعات كبيرة ويحاول مواكبة كل التطور في تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الشباب هم رأس مال الشركة، لذا تتيح الشركة ورش عمل وحضور المؤتمرات التى تضيف لهم، كما يهتمون بالمشروعات التي تقدم عائد وقيمة للمجتمع المصري.