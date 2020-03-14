شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتي: العقول المصرية قادرة على فعل أي شئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، خبير أمن المعلومات، إنه أنشئ شركته في مجال التكنولوجيا منذ 13 عامًا لتطوير خدمات رقمية وتكنولوجيا معلومات بأيادي مصرية.

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وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات أمن المعلومات؛ وهو ما جعل الشركة تحصل على مكانة متقدمة في السوق والحصول على عدد من المشروعات داخل مصر وخارجها.

ونوة بأن التشريعات التي صدرت دعمت وضع التشغيل الرقمى وتكنولوجيا المعلومات ومنها قانون حماية البيانات، لافتًا إلى أنهم قاموا بتطوير منتجات فيها إبداع بتحقيق قيمة عالية.

وأكد أنه كان شرف لهم تنفيذ مشروع التحول الرقمي وكانت بورسعيد النموذج الاسترشادي، وهناك خطة لتكون مصر رقمية.