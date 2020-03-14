شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تراجع منسوب المياه في قرية سنور ولا داعِ للقلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مواصلة أجهزة المحافظة لجهودها في احتواء تداعيات تدفق سيل شديد بمخر سنور، حيث أدى التدفق الشديد للمياه التي لم تشهدها المنطقة منذ عقود إلى تغيير مسار المياه عن المخر وخروجها إلى جانبي المخر، ما أدى إلى تضرر مساحات من الزراعات القريبة من المخر، وغلق الطريق الصحراوي القديم كإجراء احترازي.

وقال محافظ بني سويف: «منسوب المياه المتدفقة في القرية بدأ في التراجع»، مشيراً إلى أنه يتابع الموقف من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة منذ 5 أيام، لمواجهة تداعيات التقلبات في الطقس التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي ضمن موجة الطقس السئ التي تعرضت لها محافظات مصر منذ الخميس الماصي.

وأشار محافظ بني سويف إلى قيام مديرية التضامن بحصر عدد الأسر التي تم إخلاؤها من منازلهم بمنطقة سنور القديمة حفاظا على سلامتهم، والذي بلغ عددهم 315 أسرة، والذين فضلوا الانتقال لسنور الجديدة لحين عودتهم إلى منازلهم، بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض المنازل المتضررة.