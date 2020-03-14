شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: جهود متواصلة لإنقاذ المتضررين من موجة الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها تواصل الجهود لإنقاذ المضارين من موجة الطقس السيء في ظل التداعيات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما في المواقف الطارئة التي تتطلب تدخل أجهزة الأمنية.

وأضافت الداخلية، في بيان، السبت، أن العديد من الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة.

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وأشارت إلى أن الأمر أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة، وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية، مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة.

وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين في المنازل المنهارة جزئياً، وانتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها.

وأكدت أن ذلك لاقى سرعة إنتقال القوات لمحال البلاغات استحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع كافة البلاغات.

فى السياق، وزعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين المضارين من موجة الطقس السيىء ببعض المناطق بمنطقة 15 مايو.