شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة إلى نظيره الجزائري بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في الجزائر، السبت، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره عبدالمجيد تبون.

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وقال سفير مصر بالجزائر، السفير أيمن مشرفة، إن السفير ياسر عثمان وصل إلى الجزائر، السبت، حيث التقى صبري بو قادوم، وسلمه رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس تبون.

وأضاف «مشرفة» في تصريحات صحفية، أن الرسالة تتعلق بسد النهضة، حيث جرى استعراض ثوابت الموقف المصري تجاه سد النهضة، وتم عرض موجز لمسار المفاوضات منذ 6 نوفمبر في واشنطن.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي حضره السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل استعراض مسار العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.