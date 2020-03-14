شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للمصريين: «إجازة الدراسة ليست للخروج والرفاهية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في رسالة للمواطنين تعليقا على قرار تعطيل المدارس، إن «الإجازة ليست للخروج والرفاهية، وأرجو الاهتمام بالنظافة والصحة العامة».

أضاف مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، السبت، أنه سيتم تعقيم كافة المدارس والجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، مناشدا كبار السن البعد عن أي تجمعات والوقاية.