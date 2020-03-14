شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية في موعدها حتى إذا توقفت الدراسة، وأنه لا مساس بأي من جداولها.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أنه خلال 48 ساعة سيكون هناك مؤتمر للإعلان عن مصير امتحانات طلاب النقل، موضحًا أن هناك طرق للتعلم عن بعد سيتم تطبيقها على الطلاب بدءًا من الصف الثالث الابتدائي كبديل لوقف الدراسة.