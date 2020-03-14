شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: التيار انقطع عن منزلي 3 ساعات.. ولم أحرر شكوى لأن الكل يعاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التيار الكهربائي عاد بشكل طبيعي إلى معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الوزراة أدارت الأزمة التي واجهتها بعض الأماكن.

أضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، مساء السبت، أن الوزارة تحركت «بمنتهى السرعة» عند الإبلاغ عن أي أزمة، مؤكدًا صحة الأخبار المتداولة حول انقطاع الكهرباء عن منزله.

وأشار إلى أن الكهرباء انقطعت عن منزله لفترة دامت 3 ساعات، إلا أنه لم يحرر شكوى، مضيفًا: «محبتش أخد أولوية في هذا الأمر، وتركت الأمر على عودة التيار مرة أخرى لأن كل الأفراد تعاني».