شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أكثر من بؤرة لـ«كورونا».. رئيس الوزراء يكشف أسباب تعليق الدراسة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة جاء بعد ظهور أكثر من بؤرة لفيروس كورونا المستجد داخل مثر، «وهو ما جعلنا ننتقل للمرحلة الثانية لمواجهة الفيروس».

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أضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مساء السبت، أنه تم اكتشاف 4 حالات حاملة لفيروس كورونا في المدارس، إحداها لولي أمر طالب مخالط له، وكان يجب أن نتحرك سريعا للحد من التجمعات.

وأوضح أن تعليق الدراسة بالجامعات هو إجراء احترازي بعد ظهور الحالات الأربعة، مشيرا إلى أن «الدولة المصرية تواجه فيروس كورونا بمنتهي الوضوح والحزم من البداية، وتعليق الدراسة جاء ضمن خطة الوقاية».

تابع: «عدد أولادنا في المدارس والجامعات 25% من الشعب المصري، لذلك جاء قرار الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة بتعليق المدراس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احرازي للحفاظ على صحة أولادنا، ولمنع أي اختلاط يمكن أن يساعد في انتشار المرض».