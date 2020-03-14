شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم الأمطار في مصر بلغ نصف مليار متر مكعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حجم الأمطار التي سقطت على مصر خلال فترة الطقس السيء منذ مساء الأربعاء الماضي بلغت نصف مليار متر مكعب.
وأكد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، مساء السبت، أن الأجهزة المعنية قامت بالتعامل بشكل جيد مع سوء الطقس الذي شهدته البلاد.
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