شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تعليق الدراسة.. توجيه من الحكومة لوزراة الداخلية بشأن «السناتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة «السناتر»، بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد.

أضاف مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى الوباء، مؤكدا ارتفاع عدد الإصابات داخل مصر خلال الفترة الماضية إلى 109 حالات.