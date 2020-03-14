شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن بث المناهج "أون لاين" وتعطيل الدراسة للطلاب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة، أن كليات الجامعة بدأت منذ الأسبوع الماضى تسجيل محاضرات فى بعض مقررات قطاعات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية وسيتم بثها هذا الأسبوع على موقع الجامعة.

ويعقد غدا اجتماع بجامعة الأزهر لبحث سبل تطبيق وسائل التعليم البديلة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن المركز الإعلامى لجامعة الأزهر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وأوضح بيان المركز الإعلامى أن الإجازة خاصة بالطلاب فقط.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غدا تم خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى.

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وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.

وفى سياق آخر أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الإلكترونية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان منذ قليل، إن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى مجال التحول الرقمى وهو ما يفيد الجامعة فى الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية، حيث أن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقى الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ على سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم أعداد خطط شاملة لأى سيناريو محتمل.