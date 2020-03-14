شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وحدة الأزمات والكوارث تتابع إزالة آثار الطقس بمستشفى الزهراء الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار متابعة وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، قام مؤمن متولى وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، ومجدى عبد العزيز الامين العام المساعد بمتابعة إزالة أثار الطقس وما نتج عنها من الأمطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تفقد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، فى وجود الدكتور حمداوى بكرى عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتور الخولى سالم، والدكتور ناصر البدرى والدكتور مجدى شاهين مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية الزراعة، ومدير عام الكلية الأستاذ محمد فتحى.

كما قامت وحدة إدارات الأزمات والكوارث بمستشفى الزهراء الجامعى التابع لكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة خلال إزالة أثار الطقس ومانتج عنه خلال الأيام الماضية بمتابعة الدكتورة نيره مفتاح عميدة الكلية، والدكتور سيد قدح مدير عام مستشفى الزهراء الجامعى.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه أصر رغم الطقس السيئ، على الحضور بنفسه للوقوف على انتظام سير العمل داخل المدينة الجامعة والمستشفيات التى تقدم خدماتها للطلاب والطالبات والجمهور على مدار 24 ساعة، ومشاركة وتشجيع جنود الجامعة المجهولين الذين يواصلون عملهم بالليل والنهار رغم الأحوال الجوية الصعبة والمتقلبة التى تمر بها البلاد.

Advertisements

وتفقد رئيس الجامعة مطبخ المدينة الجامعية، إضافة لتفقده لبعض المبانى للوقوف على عمليات إزالة تجمعات مياه الأمطار، وكذلك اطمئن على جاهزية مستشفيات الجامعة واستعداد إدارات الطوارئ بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث قام بتفقد كل من مستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر، ومستشفى الحسين الجامعى.

وخلال الزيارة وجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للجنود المجهولة من أبناء الجامعة بمختلف فئاتهم بداية من العاملين فى المدن الجامعية للطلاب والطالبات، إضافة إلى الأطباء والعمال والموظفين، وطاقم التمريض الذين يؤدون عملهم فى صمت إرضاء لله عز وجل، داعيا المولى عز وجل أن يبارك فيهم وفى أعمالهم المخلصة.

وفى ختام الزيارة أكد رئيس الجامعة أن غرفة العمليات الطارئة وإدارة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها مثل رش وتعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشآت الجامعية، إضافة إلى تنظيف أسطح المبانى من المياه التى خلفتها الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.