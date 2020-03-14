شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تعلن بث المحاضرات إلكترونيا لطلابها بعد قرار تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، على اعتماد خطة الكلية البديلة لإدارة العملية التعليمية على بث المحاضرات الكترونيا عبر البريد الجامعى وروابط الانترنت وفقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أنه كلف وحدات تكنولوجيا المعلومات بتوفير الامكانيات التكنولوجية والدعم اللازم لذلك، وتبدأ معامل كلية الآداب من الغد فى استقبال أعضاء هيئة التدريس لتسجيل محاضراتهم ورفعها على الإنترنت.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.