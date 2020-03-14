شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف باستمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العواصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً شمل عدداً من قيادات الوزارة فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمتابعة الاجراءات والموقف الحالى لشبكات الرى والصرف والمحطات ومخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول التابعة للوزارة، ومناقشة الاستفادة القصوى من مياه السيول.

يأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة إدارة الأزمة المرتبطة بمواجهة تداعيات العواصف المطرية التى شهدتها البلاد على مدار اليومين السابقين، والتى يعقدها السيد الوزير لمتابعة الموقف أول بأول مع كافة أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية والتدخل اللحظى فى أى موقف طارئ يستدعى التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتخفيف من آثار العواصف المطرية التى شهدتها البلاد خلال الايام الماضية، مع متابعة استمرارية رفع درجة الاستعداد والجهوزية القصوى لكل الأجهزة المختصة بالوزارة واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ.

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ووجه وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماعاته المستمرة بقيادات الوزارة بضرورة استمرار حالة الطوارئ واستنفار جميع أجهزة الوزارة لمواجهة تداعيات العواصف المطرية التى شهدتها البلاد.

وتؤكد الوزارة قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع أى مستجدات تطرأ فى شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة بكافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتى انتهت اليوم السبت.

أشاد عبد العاطى فى نهاية الاجتماع بالدور الذى قام به كافة العاملون بالوزارة والمستمر حتى اللحظة والمتواجدين فى كافة المواقع بطول محافظات الجمهورية وعرضها خلال فترات عدم الاستقرار المناخية وبعدها على ما بذلوه ويبذلونه من جهد ملموس لإدارة الازمة الحالية والمتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة لتخطى كافة الصعوبات على ارض الواقع، والتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة على كافة المستويات وتعاون وتفهم المواطنين والاستجابة للقرارات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الازمة.