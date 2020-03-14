شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تسجيب لمطالب طلاب الثانوية وتعدل الجدول النهائى قبل اعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمطالب طلاب الثانوية العامة حول جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث قررت الوزارة تبديل مواد الفيزياء والتاريخ بدلا من الكيمياء والديناميكا لشعبة علمى رياضة بدلا من الاستاتيكا، مع ترك مساحة قبل امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية والتى يؤديها الطلاب آخر يوم بالامتحانات.

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

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جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمى لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأوضح حجازى، أن الوزارة أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة فى طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدى فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.