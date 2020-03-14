شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب كبير بقرار تأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس.. و"السيسى" يجتاح الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بدءا من غد الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

وظهر اسم السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، اليوم السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.



ترند مصر

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى :" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات و المدارس و أرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده .. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".



محمد البزاوى

فيما غردت إنجى علاء، تعليقا على القرار :" ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء"، وقال الإعلامى رامى رضوان :" كل اللي كانوا منتظرين تعطيل الدراسة القرار صدر من رئيس الجمهورية".



إنجى علاء



رامى رضوان

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فيما غرد عدد من مستخدمى ومرتادى موقع تويتر، مرحبين بقرار تعليق الدراسة، فقال أحدهم : السيسي ادخل الفرحة على قلوب المصريين"، وقال آخر :"نحب نوجه الشكر لرجل الدولة الأول ورجل المهام الصعبة لاستجابته السريعة لمطالبنا وخوفه وتقديره لصحة الطلاب وتحيا مصر 3 مرات ويحيا الرئيس السيسي دائماً وأبداً".



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التعليقات

فيما غرد مدون آخر:"السيسي محب البلد و عارف قد ايه خطورة الوباء دا"، وغرد آخر :"القرار دا مهم جدا في التوقيت دا عشان نمنع تفشى فيروس كورونا، وربنا يحافظ على ولادنا".

فيما قال مدون آخر :" أنا فرحان بالخبر تأجيل الدراسة مع أني مخلص تعليم"، وغرد آخر :"قرار مهم فى توقيت مهم لمواجهة فيروس كورونا".



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