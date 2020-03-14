شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة يكشف أسباب تعليق الدراسة وإمكانية مد الفترة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، إن اجتماع عقد اليوم مع الوزراء وتم عرض خطة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا ومن ضمن الخطة تقليل التجمعات طبقا للتعليمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والرئيس وجه لتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى جميع المدارس والجامعات.
وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لصالح الخطة الشاملة وإجراءاتها الاحترازية، ومد تعليق الدراسة شيء سابق لأوانه ويتم تقييم الموقف خلال الأسبوعين، شيء طبيعى قلق أولياء الأمور .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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