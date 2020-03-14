أخبار مصر اليوم.. تعليق الدراسة أسبوعين وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



التعليم تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تبدأ 7 يونيو وتنتهى 5 يوليو التعليم تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تبدأ 7 يونيو وتنتهى 5 يوليو اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019. وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020

الداخلية: بدء التقديم للضباط المتخصصين من 14 حتى 30 مارس الجارى

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم الثلاثاء بالأكاديمية، إنه يتم تقديم الطلاب لقسم الضباط المتخصصين بدءً من 14 مارس حتى 30 من نفس الشهر. ويجب أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات.



ميسى عن كورونا: نعيش أياما صعبة علينا البقاء فى المنزل والاستمتاع بالعائلة ميسى عن كورونا: نعيش أياما صعبة علينا البقاء فى المنزل والاستمتاع بالعائلة دعم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إيقاف جميع الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم. كتب ميسى عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" :"إنها أيام صعبة ونحن قلقون بخصوص ما يحدث، يجب علينا أن نكون مسؤولين وأن نظل فى المنزل، كما أنها فرصة مثالية للإستمتاع بالقريبين منك، فليس دائما بإمكانك القيام بذلك". Advertisements

رسالة لمحافظ الجيزة.. حفر خطيرة فى شارع البطل تتسبب فى شلل مرورى (فيديو) رصدت عدسة الخليج 365، تحول شوارع منطقتى الدقى والمهندسين فى محافظة الجيزة إلى حفر ومطبات عشوائية، بسبب تكسير فى الأسفلت الخاص بالشوارع خاصة الشوارع الرئيسية، ما يتسبب فى حدوث شلل مرورى.



زينة: صورتى مع سيد رجب من مهرجان الأقصر.. وبعتذر لمعجبات عم سيد زينة: صورتى مع سيد رجب من مهرجان الأقصر.. وبعتذر لمعجبات عم سيد كشفت النجمة زينة أن الصورة التى نشرتها أمس الجمعة بصحبة الفنان سيد رجب على حسابها بموقع "انستجرام" تم التقاطها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى اختتمت فعالياته الأسبوع الماضى، وطلبت مباركة الجمهور لهما بسبب استعدادهما لتقديم عمل فنى جديد سوياً خلال الفترة المقبلة.







المرور يكافح موجة الطقس السيئ.. غلق 9 طرق صحراوية لحين تحسن الرؤية أمام السيارات المرور يكافح موجة الطقس السيئ.. غلق 9 طرق صحراوية لحين تحسن الرؤية أمام السيارات شهدت معظم الطرق الصحراوية والسريعة الزراعية، تراكمات لمياه الأمطار ورياح مثيرة للأتربة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات، وأنعدام الرؤية فى بعض الطرق، مما دفع إدارة المرور لغلق عدد من المحاور الرابطة بين المحافظات خوفا من وقوع حوادث مرورية لحين تحسن حالة الطقس. وأغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، 9 طرق هى "الضبعة - مطروح، الكريمات من المنيا إلى القاهرة، الجيش الشرقى فى الاتجاهين، العين السخنة فى الاتجاهين، تحويله الطريق الدائرى أعلى الجولف، تحويلة الطريق الدائرى أبراج سما، تحويلة طريق الفيوم من الرماية للفيوم، طريق الكريمات الصحراوى، غلق محور الضبعة الكيلو 175 اتجاه مطروح" وتهيب إدارة المرور إلتزام السائقين بقرارات الغلق منعا لوقوع الحوادث.

فيروس كورونا يبدأ رحلة تجميد الكرة العربية من المحيط للخليج يواصل فيروس كورونا رحلة تدمير كرة القدم بعدما أعلن مسئولو الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أمس تعليق كل المسابقات للسيطرة على الفيروس القاتل، وجاء الدور اليوم على البطولات العربية التى بدأت فى إعلان تجميد الأنشطة الكروية من المحيط إلى الخليج. بالأسماء.. ترامب اختلط بـ5 شخصيات مصابة بـ"كورونا" بالأسماء.. ترامب اختلط بـ5 شخصيات مصابة بـ"كورونا" يحوم فيروس كورونا القاتل الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية إلى أغلب دول العالم، حول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذ صافح ترامب عدة شخصيات مصابة بالفيروس، منهم شخصيات فى الإدارة الأمريكية وآخرين من خارج أمريكا.. ونرصد فى السطور التالية الشخصيات التى خالطها ترامب وهى مصابة بكورونا، والشخصيات التى صافحها ثم دخلت فى الحجر الصحى. الصحة تخصص خطى 105 و15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين عن كورونا الصحة تخصص خطى 105 و15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين عن كورونا أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان. وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

ضبط اثنين من مروجى الشائعات عن تفشى فيروس كورونا بالبلاد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط اثنين آخرين من مروجى الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

الرجاء المغربى يسرح لاعبيه قبل 6 أسابيع على قمة الزمالك بدورى الأبطالأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى، اليوم السبت، تعليق أنشطة الفريق الأول للنادى وتسريح اللاعبين إلى أجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 6 أسابيع على مواجهة نادى الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له مايو المقبل.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".