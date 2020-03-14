شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتخذ عدة إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وأوضح الرئيس، أن ذلك يأتي من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.