شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه رؤساء الجامعات ببدء تنفيذ خطة "التعليم عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التى تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضى، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد و طبقا للجداول المعدة سلفا.

كما وجه الوزير، بحسب بيان عن الوزارة، بتوفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.

ويأتى هذا الإجراء منعًا للتجمعات الكبيرة لطلاب الجامعات والمعاهد؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشآت الجامعات، إضافة إلى إزالة الآثار السلبية لموجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.

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وفوض وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات، بوضع جداول جديدة لحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين، تضمن تخفيف حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية، مع تيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا وتيسير العمل بالجامعات من ناحية أخرى.

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كما تشمل خطة تقديم المحاضرات إلكترونيًا طلاب مرحلة الدراسات العليا أيضًا خلال ذات الفترة. ويستمر عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.