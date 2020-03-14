رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بحصر الخسائر والأضرار الناتجة عن الطقس السيئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر حجم الخسائر والأماكن التى تضررت نتيجة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية، كما وجه رئيس الجمهورية بتدبير 100 مليار جنيه احتياطى طوارئ لمواجهة تداعيات كورونا . وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن حجم الأمطار التى شهدتها مصر بلغ نصف مليار متر مكعب .

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