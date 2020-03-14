شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بدائل وزارة التعليم للتدريس من المنزل.. بعد تعليق الدراسة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيق عدة بدائل بعد قرار الرئيس السيسى تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، حيث وجهت الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث إلى الصف الثامن "الثانى الإعدادى" فى جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكترونى خاص بهذا، ومن الصفوف من العاشر "الأول الثانوى" حتى الثانى عشر "الثالث الثانوي" تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصرى والتقنيات الحديثة.

أما الصفوف من KG1 حتى الصف الثانى فهى على النظام الجديد الخالى من الامتحانات، إضافة إلى إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يستفيد منها جميع الطلاب، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.

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وأكدت الوزارة أن بنك المعرفة غنى بجميع الدروس والمقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، ويوجد عليه بالفعل شرح مواد الثانوية المعدلة وفيديوهات تفاعلية لطلاب جميع المراحل بجانب بث اختبارات على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام، كما سيتم توجيه الطلاب لمشاهدة القنوات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التعلم باستخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، حيث يتضمن المحتوى تم توفيره من مؤسسة بريتانيكا العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمى على منصة إدارة التعلم من مؤسسة ديسكفرى، يورك برس، designmate، وولفرام ونهضة مصر.

وقالت مصادر مسئولة، إنه سيتم إعداد "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب وخاصة الذين يعانون من مشاكل فى التواصل عبر الإنترنت، لافتة إلى أن التعلم عن بعد تسطيع الوزارة تطبيقه على الطلاب حتى يستفيدوا من المنهج الدراسى والمقررات الدراسية المتبقية من الفصل الدراسى الثانى.