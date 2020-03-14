شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر شهدت نصف مليار متر مكعب من الأمطار خلال اليومين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه بالرغم من أن نسب الإصابة بفيروس كورونا وصلت حتى الآن إلى 109 حالة، وتم شفاء عدد كبير منهم، تظل مصر من الدول المطمئنة مقارنة بالدول الأخرى. وناشد رئيس الوزراء، المواطنين فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أخد الإحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والإلتزام بقرار الإجازة ومنع الإختلاط. Advertisements ووجه رئيس الوزراء، الشكر للقوات المسلحة لدورها فى مواجهة أزمة الطقس السيئ جنبا لجنب مع جهود الحكومة خاصة وأن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر شهدت نصف مليار متر مكعب من الأمطار خلال اليومين الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.