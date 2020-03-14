شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تدشين موقع تعليمى لمساعدة التلاميذ على الدراسة من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستستخدم القنوات التعليمية لسنوات النقل، وسيتم تدشين موقع لمساعدة التلاميذ فى الدراسة من المنزل، من 3 ابتدائى وحتى 2 إعدادى، أما الإعدادية والثانوية سيتم وضع المواد أون لاين من خلال بنك المعرفة من الإعدادية إلى الثانوية ستكون ديجيتال، ومن 3 ابتدائى إلى 2 اعدادى سوف يتم منحهم دليلا يذاكروا عليه في البيت كل ذلك خلال الـ48 ساعة القادمة، أما المغتربين سوف يتم إرسال تعليمات لهم كيف سيؤدون الامتحانات، وسيتم خلال اليومين القادمين الدراسة أون لاين، والشهادات العامة تبقى في مواعيدها.

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وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى، أنه يمكن التعلم باستخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، حيث يتضمن المحتوى تم توفيره من مؤسسة بريتانيكا العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمى على منصة إدارة التعلم من مؤسسة ديسكفرى، يورك برس، designmate، وولفرام ونهضة مصر.

وقالت مصادر مسئولة، إنه سيتم إعداد "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب وخاصة الذين يعانون من مشاكل فى التواصل عبر الإنترنت، لافتة إلى أن التعلم عن بعد تسطيع الوزارة تطبيقه على الطلاب حتى يستفيدوا من المنهج الدراسى والمقررات الدراسية المتبقية من الفصل الدراسى الثانى.