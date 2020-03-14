شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لاستهداف المراكز التعليمية بعد تعليق الدراسة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لاستهداف كافة مراكز الدروس الخصوصية خلال الأيام المقبلة، لا سيما بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في الجامعات والمدارس.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع وجود تجمعات كبيرة من الطلاب، في ظل الظروف والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار الفيروسات والأمراض، لا سيما فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على طلابنا من أي خطر.

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وكان رئيس الحكومة الدكتور مدبولي، أكد توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .

جاء ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد،كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.