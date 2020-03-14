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رئيس الوزراء للمواطنين: "الإجازة مش للخروج واحرصوا على النظافة الشخصية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للشعب المصرى قائلا: "الإجازة لمدة أسبوعين فى المدارس والجامعات ليست للخروج والرفاهية، وارجو الاهتمام بالنظافة والصحة العامة".

 

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وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم تعقيم كافة المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة، مناشدا كبار السن بالبعد عن أى تجمعات والوقاية والتقليل من فرص التواجد فى التجمعات الكبيرة.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ أى إجراءات لحماية المواطنين.

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